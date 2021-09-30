Вологодская полиция нашла сумку, украденную у драчуна

В полицию Вологды обратился 21-летний молодой человек. Он рассказал, что спасаясь от своих знакомых он убежал, забыв сумку с документами и личными вещами на коыльце магазина. Вернувшись на место, он не обнаружил сумки пропала. Сумма ущерба составила порядка 16 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 УМВД России установили личность подозреваемого. Это ранее судимый 27-летний знакомый потерпевшего. Он пояснил, что была драка, один из знакомых убежал, оставив сумку. Увидев на перилах магазинах висящую сумку, злоумышленник решил взять ее себе. Документы и часы он отдал знакомому, а вот деньги в размере 6500 рублей потратил на личные нужды.

Так что нечестному знакомому "светит" срок до двух лет: возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).