В Череповце в детском саду нашлись места для пушистых воспитанников

Фото: Детский сад №17 ВКонтакте

Родители детского сада в Череповце пожелали детям новых друзей. И вот - в детском саду №17 на улице Монтеклер Череповца поселились белки.

Для них сооружен уличный вольер с трехметровыми\ потолком, а зверьков привезли из питомника в Калуге. Пушистым товарищам уже придумали имена: Фенечка и Сеня. Возраст белок — 6 и 7 месяцев. Сейчас дети изучают привычки и повадки зверьков. Уже выяснили, что они без ума от орехов - лучше всего едят фундук и грецкие орехи. Вольер все еще обустраивается: уже смонтированы домики, но пополняется коллекция коряг, будет изготовлено колесо.

Характеры, как и у детей, у белок разные: Фенечка сразу пошла на контакт, а мальчик Сеня осторожничает. Чтобы белки не беспокоились за свою зимовку, им нужны полные кладовые запасов. Так что дети помогают им: приносят желуди, семечки, шишки, сухофрукты, сообщает официальный сайт Череповца.

Родители заметили, что дети с большим интересом стали ходить в детский сад, а воспитатели уверены, что любовь к природе, к родине у детей начинается с заботы над живыми существами.