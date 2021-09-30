Руководитель ПФР по Череповцу Наталья Самчук уходит

Руководитель управления Пенсионного фонда России по Череповцу, Череповецкому и Шекснинскому районам Наталья Самчук меняет работу: в пятницу она работает последний день.

Как сообщает Город Че, она займет кресло в райадминистрации - пост заместителя главы администрации Череповецкого района, там вакантно место ушедшего неделю назад на пенсию Александра Прокофьева, который курировал социальный блок.

Наталья Самчук при мэре Юрие Кузине работала в этом качестве, но в городе.

В Пенсионный фонд ее привело трагическое событие в ноябре 2015 года - после взрыва в парке Победы при производстве работ погибли два человека.

Имя преемника Натальи Самчук в Пенсионном фонде по Череповцу, Череповецкому и Шекснинскому районам пока не назван.