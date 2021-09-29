Губернатор Вологодчины выпустил книгу о своей работе

Губернатор Олег Кувшинников сообщил в соцсетях, что стал писателем. Уроженец Череповца, бывший металлург, уже 10 лет занимает кресло главы региона, а теперь решил написать об этом книгу под названием «Как стать/быть губернатором и остаться в живых».

Издание содержит личные фотографии губернатора и художественные рассказы о трудностях его работы, а также QR-коды со ссылками на видео. Олег Кувшинников заявил, что на этот шаг его толкнули сыновья:

«На многих этапах моей карьеры действительно приходилось идти ва-банк, принимать трудные решения. О том, как поставить перед собой большую цель и не сдаться, как реагировать на проблемы и вызовы, я рассказал на страницах своей книги. Без купюр попытался показать не парадную, а внутреннюю сторону своей работы, которая обычно остается за рамками протокольных съемок».

Книгу можно предзаказать на популярных интернет-площадках, а в магазинах она появится уже в середине октября.