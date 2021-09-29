Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия29 сентября 2021 13:38

Обиженная женщина сожгла многоквартирный дом в Бабаево

Но ее сумели вычислить
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий(0)
Деревянный дом стал непригодным для проживания.

Деревянный дом стал непригодным для проживания.

67-летняя женщина подожгла жилой дом, в котором проживало несколько семей.

Инцидент произошёл на улице Интернациональной. Сначала в одной из квартир было весело - было застолье. Но, как водится, потом закипели страсти. Во время распития спиртного между ними произошёл конфликт.

По всей видимости, женщину ранили неосторожным словом, она покинула застолье. А после этого деревянный, пятиквартирный дом запылал. Нетрезвые жильцы вовремя сориентировались, сумели спастись. Затем на место приехали пожарные. Однако дом остался без крыши, выгорели квартиры.

Как установили специалисты, причиной случившегося стал поджог. Подозрение пало на обиженную гостью. Она в разговоре с полицией во всём призналась. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба УМВД области, "В отношении женщины 1954 г.р. следственным отделом МО МВД России «Бабаевский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет".