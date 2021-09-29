Массовая эвакуация потребовалась при пожаре в Череповце

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В Череповце горела квартира в многоэтажке. Проводилась массовая эвакуация, двух жильцов пришлось снимать с 3 этажа с помощью автолестницы.

ЧП случилось на проспекте Победы, 6 около 3:10 29 сентября. Горело на третьем этаже.

Из-за сильного задымления пришлось начать эвакуацию жильцов. Всего выведено 12 человек, двоих мужчин эвакуировали с помощью автолестницы, еще пятеро соседей вышли самостоятельно.

На место выезжали 21 пожарный. По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем - выгорела комната с личными вещами, сообщает пресс-служба областного МЧС.