Расстрелявший женщину и сына в Вохтоге мужчина все еще не пойман

В УМВД опровергают появившуюся информацию о задержании в Вохтоге стрелявшего мужчины. О ЧП в Вохтоге сообщала КП -Вологда. Мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья, убив женщину и ранив ее сына. Он скрылся на легковом автомобиле, так как он вооружен и опасен, по просьбе полиции на место выехали спецподразделения Росгвардии. Была убита женщина и ранен ее сын.

ЧП случилось днем 28 сентября. На 8:00 29 сентября ситуация не изменилась. "В Вологодской области продолжаются поисковые мероприятия.Сотрудниками полиции проводится оперативные мероприятия, направленные на розыск злоумышленника, опрашиваются очевидцы происшествия," - сообщает пресс-служба УМВД области.