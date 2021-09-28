В Череповце выделили еще 150 коек для ковидных пациентов

В Череповце приняли решение расширить коечный фонд для больных коронавирусом. В ближайшее время 150 мест появится в медсанчасти "Северсталь" в терапевтическом корпусе №2. Мэр Вадим Германов сообщил в соцсетях: "Свободные места в существующих моногоспиталях стремительно заканчиваются".

По состоянию на 28 сентября из 800 коек занято 728. В ковидариях на Ломоносова и Луначарского в тяжелом состоянии находятся 118 пациентов, 21 из них подключен к аппаратам ИВЛ, 161 — на кислородотерапии.

Мэр напомнил, что в городе стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинируют через месяц после прививки от коронавируса. Напомним, сегодня заявили о подозрении на грипп у череповчан.

В Вологодской области 28 сентября выявлен подъем заболеваемости: еще 250 человек заразились COVID-19 за минувшие сутки, 12 человек вирус не пережили.