В Череповце ремонтируют Зареченскую железнодорожную платформу

Фото со страницы мэра

В Череповце стартовал ремонт Зареченской платформы, что на улице Боршодской. Официальное название «477-й километр». Остановочному ЖД пункту уже 53 года. Отсюда череповчане уезжают по направлению к Вологде.

Мэр Вадим Германов заявил: "После завершения реконструкции Череповец от областной столицы будет на расстоянии одного шага". Сити-менеджер сообщил, что для удобства даже поднимут саму платформу: так ее уровень будет совпадать с высотой пола вагона и карабкаться в электричку не придется.

Череповчане в соцсетях заметили, что хорошо бы поднять платформу и на главном вокзале Череповца. "Живем как на полустанке в лесу, ездила в Питер с больным мужем, сесть в вагон просто беда!" - заявила местная жительница Людмила Шамрай. Кроме того, давно пора объединить крупнейшие города Вологодчины, Вологду и Череповец, скоростной электричкой, которая будет ездить чаще, чем 1 раз в сутки.

На Зареченской платформе СЖД планирует поменять свайное основание и сделать ступеньки. Появится и навес со скамейками, и тактильная плитка для слабовидящих.

Станция будет продолжать свою работу и во время ремонта, его решили вести поэтапно. Сначала займутся одной половиной платформы, потом другой.