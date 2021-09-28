В Череповце откроется обновленный музей аптечного дела

Фото Череповецкого музейного объединения

В Череповце расширили музей аптечного дела. 8 октября пройдет открытие обновленных площадей учреждения на Советском проспекте, 35а - старейшей городской аптеки. Даже реставрируется историческая вывеска - ее вернут на место этой осенью. О радостном событии сообщили руководители музея.

Музейщики рассказали, что они старались воссоздать ту особую атмосферу провинциальной зелейной лавки: внутри можно увидеть различные старинные гербарии, засушенные травы, жуткие колбы с различными тварями, а также коллекцию минералов.

Череповецкого музейного объединения

Желающие могут посетить мастер-классы, где фармацевт посвятит в секреты древней профессии, расскажет как в старину создавались лечебные мази, особые рецепты и разные лекарства.

Ученый секретарь музейного объединения Юлия Крутцова прокомментировала экспозицию: «Раньше лекарства изготавливались исключительно индивидуально, развитой фармацевтической промышленности не было. Аптекарь был человеком, который и ставил диагноз, и готовил лекарство, и лечил. Через естественнонаучные коллекции Музея природы и предметы, переданные сетью «Фармация», нам хотелось показать, с чего начиналось аптечное дело, и рассказать об очень интересной, но малоизвестной профессии».