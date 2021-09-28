Стали известны подробности смертельной аварии на выезде из Череповца

Место трагедии Фото: по Череповцу ОГИБДД

Пресс-служба УМВД по Вологодской области раскрыла подробности смертельной аварии, которая произошла 28 сентября в 17:30 на подъезде к Череповцу. На 2 километре подъезда к городу металлургов 19-летний водитель ВАЗ-2110 остановился на проезжей части: у юноши, водительский стаж которого один месяц, возникли проблемы с колесом.

Молодой автомобилист заявил, что знаки аварийной остановки были выставлены с соблюдением правил дорожного движения. Однако, это не помогло. Внезапно, в стоящую машину, влетел минивен «Volkswagen Transporter». За рулем микроавтобуса сидел 40-летний мужчина.

Отечественная легковушка от внушительного удара отлетела на отбойники - машину страшно искорежило... На переднем сидении находилась 58-летняя женщина. Когда на место прибыла скорая помощь, медики уже не смогли помочь пострадавшей - дама скончалась.

Водителя ВАЗа госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Подробности смертельной аварии все еще уточняются.