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Общество28 сентября 2021 21:06

Автобусы Вологды переходят на зимнее расписание

ПАТП-1 сообщило о сезонных изменениях маршрутов
Евдокия САХАРОВА
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mupatp1.ru

mupatp1.ru

В Вологде с 11 октября традиционно изменится расписание трех автобусов. Зимний распорядок движения будет у маршрутов №12, 36 и 42. Об этом сообщило МУП "Пассажирское автотранспортное предприятие №1" на своем сайте.

Для автобуса №12 конечной станет остановка ВПЗ. Маршрут №42 тоже сократит свой путь и будет ехать только до "Дальней". О пути автобуса №36 сообщат позже - его скорректируют с учетом количества пассажиров. Об изменениях расписания объявят к 1 октября. Напомним, такие изменения происходят каждый год с наступлением осени.