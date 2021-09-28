Автобусы Вологды переходят на зимнее расписание

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В Вологде с 11 октября традиционно изменится расписание трех автобусов. Зимний распорядок движения будет у маршрутов №12, 36 и 42. Об этом сообщило МУП "Пассажирское автотранспортное предприятие №1" на своем сайте.

Для автобуса №12 конечной станет остановка ВПЗ. Маршрут №42 тоже сократит свой путь и будет ехать только до "Дальней". О пути автобуса №36 сообщат позже - его скорректируют с учетом количества пассажиров. Об изменениях расписания объявят к 1 октября. Напомним, такие изменения происходят каждый год с наступлением осени.