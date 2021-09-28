В Грязовце неизвестные на тонированной машине открыли огонь по уткам

В городе Грязовец Вологодской области неизвестные в сентябре открыли огонь по уткам. Местные жители утверждают, что это происходит уже не в первый раз. К Святому пруду подъезжает машина с тонированными стеклами, из нее выходят мужчины с ружьями и начинают отстрел "дичи" - живущих на пруду уток.

В соцсетях местный житель пожаловался на ситуацию: «На Святом пруду и пруду по улице Советской живут утки. Кому-то, видимо, они мешают. Люди видели, как их расстреливали из тонированной машины. А сегодня с ружьями пришли два человека и тоже начали стрелять».

При этом, как только "охотники" видят прохожих, то сразу сворачивают свою деятельность и уезжают. Пуганые!

Напомним, на территории населенных пунктов стрелять запрещено. В регионе же охота на водоплавающую птицу разрешена до 15 ноября.