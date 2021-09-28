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Происшествия28 сентября 2021 20:29

На выезде из Череповца ВАЗ врезался в микроавтобус: погибла женщина

Скончалась пассажирка, ехавшая на переднем сидении легковушки
Евдокия САХАРОВА
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Место происшествия

Место происшествия

Фото: по Череповцу ОГИБДД

На выезде из Череповца 28 сентября вечером произошло смертельное ДТП. Как сообщает ОГИБДД города, столкнулся ВАЗ-2110 и «Volkswagen Transporter». В страшной аварии погибла женщина, ее личность устанавливается. Дама ехала на переднем сидении отечественной легковушки. Пострадал и водитель ВАЗа.

Фото: по Череповцу ОГИБДД

На месте происшествия работают спецслужбы: полторы полосы заняты, работают регулировщики. Образовался затор. Обстоятельства трагедии выясняются. Сотрудники ГИБДД просят очевидцев трагедии позвонить в дежурную часть ГИБДД по Череповецкому району по телефонам 57-04-35; 57-04-62.

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ДТП на выезде из Череповца: погибла женщина, пострадал мужчина
ДТП на выезде из Череповца: погибла женщина, пострадал мужчина
28 сентября микроавтобус столкнулся с легковушкой. Видео: Сергей Абрамов