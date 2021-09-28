В поселке Вохтога вологжанин застрелил женщину и ранил из ружья мужчину

В рабочем поселке Вохтога Грязовецкого района, что находится на юге Вологодской области, 28 сентября произошло ЧП: местный житель стрелял по людям из ружья. Ему удалось убить женщину и ранить мужчину. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Место убийство женщины

В поселок для задержания выехали правоохранители по заявке от УМВД Вологодской области: спецотряд быстрого реагирования и отряд мобильный особого назначения Росгвардии. Но стрелок ушел в неизвестном направлении.

Пресс-служба УМВД по Вологодской области ситуацию пока никак не комментирует. По неподтвержденным данным, погибшая 40-летняя женщина являлась то ли сожительницей стрелявшего, то ли просто соседкой-дачницей, а раненый - его 26-летний сын. Сам 54-летний стрелок, предположительно, скрылся на ВАЗ-2107 зеленого цвета.

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