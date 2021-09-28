В Череповце подозрение на грипп

В Череповце у заболевших подозревают грипп. Предварительный диагноз пока не подтвержден лабораторно, но об этом уже заявила замначальника череповецкого отдела Роспотребнадзора Анастасия Тищенко.

В городе металлургов за прошедшую неделю число случаев ОРВИ уменьшилось на 11%. При этом к медикам за помощью с простудой обратились около 3800 человек, половина новых пациентов - несовершеннолетние.

Количество случаев внебольничной пневмонии увеличилось на 15%. Врачи поставили этот диагноз 376 череповчанам на прошлой неделе - большая часть в состоянии средней тяжести. Они госпитализированы.

По словам медиков, наиболее часто заболевают жители города металлургов старше 65 лет. Но есть и двое детей - они лечатся дома.