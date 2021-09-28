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Происшествия28 сентября 2021 16:23

Умершего в СИЗО вора в законе будут судить в Вологде посмертно

Череповецкий вор в законе Шошия ("скворец") обвинен в занятии высшего положения в преступной иерархии - якобы он был "смотрящим" за Вологодской областью
Евдокия САХАРОВА
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Вдова. Фото пресс-службы судов Вологодской области

Вдова. Фото пресс-службы судов Вологодской области

Вологодский областной суд 27 сентября продолжил рассмотрение уголовного дела, возбужденного на пятерых воров в законе - криминальных "авторитетов". Один из них, названый "смотрящим" за Вологодчиной, Нодар Джинчвелашвили умер в лазарете ФСИН в возрасте 63 лет. Состояние здоровья мужчины начало ухудшаться в СИЗО, но его так и не перевели в больницу.

Гражданская жена усопшего выступила за дальнейшее рассмотрение материалов, т.к. смерть является нереабилитирующим основанием для прекращения уголовного дела. Подсудимые считают себя невиновными.

Прекращение дела по нереабилитирующим основаниям означает, что на осужденных остается вина за совершенные преступления и последующие неблагоприятные последствия этого. Такие как возмещение ущерба и заглаживание причиненного вреда.

Суд признал вдову дальнейшим представителем подсудимого. Суд и мать Джинчвелашвили собираются направить письмо со своей позицией по поводу прекращения дела в ближайшее время.