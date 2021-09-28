В Вологде на Окружном шоссе сбили 9-летнего пешехода-нарушителя

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Вологде 27 сентября в 15:37 на Окружном шоссе, 12, произошло ДТП с участием ребенка. 9-летний школьник попал под колеса «Тойоты Камри». Мальчик шел не по пешеходному переходу, но в зоне его видимости. За нарушение ПДД маленький вологжанин поплатился здоровьем - получил травмы. Об этом сообщили в отделе ГИБДД города.

36-летний автомобилист мчался по Окружному шоссе со стороны Ильюшина в направлении улицы Гагарина.

Вечером того же дня сбили 23-летнюю девушку на Советском проспекте, 42. На нее наехала «Киа Рио» прямо на нерегулируемом пешеходном переходе. За рулем находился 44-летний водитель.