51-летний грибник двое суток выживал в вологодском лесу

В Устюженском районе Вологодской области 51-летний мужчина спасся из леса, проплутав двое суток. Вологжанин заблудился еще 25 сентября в районе деревни Жуково. Грибник пошел на тихую охоту без телефона.

Заявка к волонтерам ПСО "Азимут" пришла от сына пропавшего только спустя сутки. После к ним обратилась за помощью и полиция. Поисковики контролировали мероприятие удаленно, а правоохранители с родственниками прочесывали лес.

Когда уже собирались пойти на болото, мужчина, к счастью нашелся. Утром 27 сентября ему все-таки удалось сориентироваться и самостоятельно выйти к цивилизации. Вологжанин рассказал, что он слышал голоса людей, но все равно не смог их найти. В помощи медиков потеряшка не нуждался.