В Вологде чайником наградили водителя, остановившего грузовик своей машиной

Александр Петряшов получил благодарность и подарок Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде 27 сентября наградили вологжанина, который предотвратил ЧП на дороге. Начальник городского ГИБДД передал автолюбителю Александру Петряшову благодарственное письмо и подарок. Судя по всему, за проявление смелости на дороге вологжанин получил чайник. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Напомним, утром 24 сентября на улице Гагарина фура сбила столб и поехала дальше, а водитель отечественного автомобиля перегородил путь опасному грузовику своей "Ладой Калиной". Этот инцидент попал на запись с камер городского видеонаблюдения и вызвал бурю в соцсетях. Смелый поступок мужчины отметил даже мэр города. Автоджентльмена даже окрестили героем дня.

Чайник? Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Александр рассказал, что сначала подумал, что водителю большегруза просто стало плохо за рулем, поэтому он и перекрыл путь - чтобы тяжелая машина не укатилась на перекресток Гагарина - Окружное шоссе. Однако, подбежав к фуре он заметил, что водитель был банально пьян и безответственен. Вологжанин поспешил обратно к своему авто, чтобы позвонить в ГИБДД. "DAF" в этот момент продолжил движение и врезался в легковушку... Александр чудом успел отпрыгнуть от своей машины. После случившегося, он забрал ключи у нетрезвого водителя.

Наряду ГИБДД пришлось оформлять сразу два ДТП. За рулем большегруза находился 48-летний водитель - он отказался от медосвидетельствования. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. К этому, вероятно, прибавится сумма за ремонт пострадавшей "Лады Калины".