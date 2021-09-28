С улиц Череповца за год исчезла сотня гаражей

Мэр Череповца Вадим Германов в соцсетях заявил, что борьба с нелегально установленными металлическими гаражами кипит. С начала года к сентябрю удалось убрать около сотни подобных построек: они стояли на первой линии дорог и череповчане ежедневно любовались на сомнительные сооружения, проходя и проезжая мимо по центральным улицам города...

Однако в Череповце обнаружена следующая партия: 513 самовольно установленных гаражей, большинство которых, судя по виду, давно заброшено. Мэр предупредил: "Если вы начинаете припоминать, что когда-то, где-то у вас был гараж, то сейчас самое время заняться его судьбой, чтобы потом не вести поиски на муниципальной штрафстоянке".