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Происшествия28 сентября 2021 12:57

В Череповце на Северном путепроводе грузовик влетел в легковушку

Водителя легковушки госпитализировали с серьезными травмами
Евдокия САХАРОВА
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Фото Алексея Кощеева

Фото Алексея Кощеева

В Череповце 28 сентября утром на Северном путепроводе произошла жутка авария. Грузовик МАЗ на большой скорости врезался в ВАЗ-2115, который ехал со стороны Северного района.

ДТП спровоцировало затор - он образовался до улицы Моченкова. А также с другой стороны Заречья - по Краснодонцев и улице Архангельской.

Уточняется, что виновником аварии был водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115. 42-летний мужчина не справился с управлением: он вылетел на встречку, где и повстречался с большегрузом. Череповчанина госпитализировали с тяжелыми травмами.