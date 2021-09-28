В Череповце на Северном путепроводе грузовик влетел в легковушку

Фото Алексея Кощеева

В Череповце 28 сентября утром на Северном путепроводе произошла жутка авария. Грузовик МАЗ на большой скорости врезался в ВАЗ-2115, который ехал со стороны Северного района.

ДТП спровоцировало затор - он образовался до улицы Моченкова. А также с другой стороны Заречья - по Краснодонцев и улице Архангельской.

Уточняется, что виновником аварии был водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115. 42-летний мужчина не справился с управлением: он вылетел на встречку, где и повстречался с большегрузом. Череповчанина госпитализировали с тяжелыми травмами.