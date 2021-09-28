Проститься с Надеждой Кузьминской можно 29 сентября в Вологде, 30 - в Череповце

"Не унесет?" - такой комментарий оставил под фотографией "ВКонтакте" Александр Соловьев.

Стало известно, что будет организовано два прощания с Надеждой Кузьминской - в Вологде и Череповце

Вчера КП-Вологда сообщила о смерти Надежды Кузьминской, редактора легендарного "Красного Севера", директора Вологодского областного информационного центра, яркого, талантливого человека, лидера вологодской журналистики.

Стало известно, что похоронена Надежда Александровна будет в Череповце. Прощание с директором Вологодского областного информационного центра, главным редактором областной газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской состоится в Вологде 29 сентября, в Череповце - 30 сентября.

Об этом сообщают коллеги, пресс-служба губернатора и мэрии Череповца.

В Вологде церемония прощания пройдет в среду, в главном храме города - в Воскресенском кафедральном соборе, что на Кремлевской площади. Начало гражданской панихиды в 11:00, церковной панихиды – в 11:30.

В Череповце прощание состоится в четверг, 30 сентября в ритуальном зале на улице Боршодской, 38-Б.