В массово отключенные дома вологжан возвращается тепло

Мэр сообщил о 9 отключениях тепла на сетях ТГК-2. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мэр Сергей Воропанов сообщил что тепло вернулось в квартиры вологжан 5 и 6 микрорайона.

Всю ночь шли работы - дефект был обнаружен на магистральном теплопроводе, принадлежащем ТГК-2. "В 4:45 утра завершены работы по устранению дефекта на магистральной сети ТГК-2 диаметром 600 мм. Запуск систем отопления должен проверить персонал УК и ТСЖ. При необходимости, спустить воздух, отрегулировать и настроить работу оборудования тепловых узлов в домах", - написал он на страничке ВКонтакте.

Мэр назвал количество отключений: в общей сложности это 9-ое отключение тепла из-за аварий на сетях ТГК-2. Зная такой подход к делу ТГК, город подстраховался, создав резерв на муниципальных котельных: сделали крупный ремонт на сетях в микрорайоне Бывалово, увеличили диаметр трубопровода и создали возможность переподключению сетей ТГК-2 на муниципальную котельную.