38-летний гражданин в Бабаево крал с кладбища металлические таблички

В Бабаево с кладбища стали пропадать металлические предметы. Вора выловил участковый уполномоченный.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница. Она рассказала, что с могил ее родных пропали таблички. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей.

Как оказалось, мародер обокрал не одно захоронение. Просто другие пострадавшие об этом узнали от полиции. Вычислил вора участковый уполномоченный: металл собирал и сдавал в лом ранее судимый 38-летний местный житель.

В отделе полиции он рассказал, что похищенное деформировал и разбивал, а потом сдавал, вырученные деньги пропивал.

Действия мародера в полиции квалифицировали по ч. 1 ст.158 УК РФ (Кража). Ранее судимый может сесть в колонию на два года.