До начальника вологодской полиции можно дозвониться 30 сентября

Фото: УМВД России по Вологодской области.

Начальник УМВД России по Вологодской области генерал-майор полиции Виктор Пестерев целый час будет отвечать на вопросы граждан по телефону. Сеанс прямой связи намечен на 30 сентября, с 16:00 до 17:00. По телефону (8172) 79-45-83, как сообщает пресс-служба УМВД области "состоится прямая телефонная связь с начальником УМВД России по Вологодской области генерал-майором полиции Виктором Пестеревым в режиме онлайн".

То есть любой желающий в течение часа может позвонить и задать свой вопрос, касающийся компетенции органов внутренних дел. "А все вопросы и предложения начальник УМВД России по Вологодской области Виктор Николаевич Пестерев рассмотрит лично", - сообщает пресс-служба ведомства.