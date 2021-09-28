Мужчина сгорел в станции техобслуживания в Вологодской области

Мужчина сгорел вместе со станцией техобслуживания. ЧП произошло в Белозерске. Трагедия случилась 28 сентября ранним утром.

Как сообщает пресс-служба областного Управления МЧС, в 5:10 на пульт дежурного поступил сигнал, что на улице Галаничева, 39 возник пожар - горит двухэтажное кирпичное здание. В нем работает станция техобслуживания. На место выехали две автоцистерны и семь пожарных. На пожарище было обнаружено тело погибшего человека. Он опознан, это мужчина 1964 года рождения.

Причина возгорания устанавливаются.