В Тотемском районе нашли в лесу тело 50-летнего мужчины

В лесу Тотемского района местный житель сделал ужасную находку. Он обнаружил тело 50-летнего мужчины. Пропавший ушел из дома две недели назад, еще 13 сентября из поселка Михайловка в неизвестном направлении... Алексея безуспешно искали волонтеры, но спустя время на него наткнулся тотьмич. На данный момент причины гибели пытаются установить правоохранители и медики.

Кроме того, вологжане продолжают теряться в лесах. На данный момент продолжаются поиски 80-летнего мужчины, который пропал 22 сентября недалеко от деревни Новосело Вашкинского района. Ищут и пропавшего 51-летнего грибника, ушедшего 25 сентября из деревни Жуково Желябовского сельпо в лес Устюженского района.

Однако, 69-летнего жителя Сокольского района удалось найти. Он потерялся у железнодорожной станции Морженга. К вечеру полицейские вывели потеряшку из леса.