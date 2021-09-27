В Череповце появятся еще 5 умных пешеходных переходов

Фото Вадим Германов

Мэр Череповца заявил об установке еще 5 умных переходов, в городе уже есть 18 таких систем. До конца 2021 года обещают оборудовать остальные.

При приближении пешехода или животного срабатывают датчики движения и система распознавания объектов - включается дополнительное освещение, а электронное табло предупреждает водителя.

Новые безопасные переходы появятся на бульваре Доменщиков у школы №12, на Ленинградской у женской консультации, на перекрестке Ленина и Гагарина, на Наседкина у дома №18, на Молодежной у поликлиники.