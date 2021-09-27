За нападение на ребенка в подъезде 59-летний педофил получил 15 лет лишения

В Череповце вечером 23 мая нетрезвый 59-летний местный житель схватил школьницу за шею и, угрожая убийством, совершил над ней некие действия сексуального характера. Мужчину осудили на 15 лет строгого режима за непотребство в отношении лица, не достигшего 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, мужчина знал, что девочке нет и 12 лет. Он проследовал за ней в подъезд, где зашептал: «Жить хочешь? Тогда молчи!».

Педофил вину не признал, оправдываясь, что принял девочку за свою знакомую - якобы она украла у него ключ от квартиры. В содеянном мужчина раскаялся. Свой срок череповчанин будет отбывать в колонии особого режима.