Андрея Луценко выбрали председателем Заксобрания Вологодчины

Олег Кувшинников и Андрей Луценко Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В областной столице прошла первая установочная сессия Законодательного собрания нового созыва. 27 сентября определили структуру ЗСО Вологодчины. Вологодские депутаты переизбрали председателям единоросса Андрея Луценко, а сенатором Совета Федерации назначили единоросса, уроженца Красноярска, Юрия Воробьева.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Напомним, теперь в Вологодском парламенте 5 партий: 24 мандата у "Единой России", 5 у депутатов от КПРФ, по 2 у "Справедливой России" и "ЛДПР". "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" получила лишь одно место.

Кроме того, кресло начальника департамента финансов Вологодчины, которое занимала Валентина Артамонова, ныне депутат ГосДумы, заняла Татьяна Голыгина. Ранее она была заместителем.