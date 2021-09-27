Новый антирекорды по коронавирусу ставит Вологодчина

В Вологодской области ухудшается эпидобстановка. В регионе ситуация с ковидом хуже, чем в целом по стране. Вновь начался рост заболеваний и рост смертей. Опасное заболевание не щадит никого. Вологодчина вошла в первую двадцатку по заболеваемости и смертности в стране.

«Эпидобстановка ощутимо осложнилась, мы видим начало очередного резкого роста. Началась четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией, она совпала с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, что осложняет ситуацию. Ситуация в области хуже, чем в среднем по России», - сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Губернатор поручил развернуть дополнительно 400 коек, общее число мест в моногоспиталях должно составить 1980. Кроме того, режим повышенной готовности в Вологодской области был продлен до конца октября.

По словам губернатора, распространение получил дельта-штамм, он в два раза активнее предыдущих. Растет число госпитализированных вологжан, каждый восьмой поступивший в моногоспиталь находится в тяжелом состоянии. При этом каждый шестой умерший - моложе 60 лет. Растет смертность и среди тех, кому нет и 30.