В Вологде и Череповце в Кроссе нации участвовали 4 тысячи человек

Кросс нации на Вологодчине проходил в разные дни. И только сейчас стало известно количество пробежавших дистанции. Всего в Вологде и Череповце в массовом забеге поучаствовало около четырех тысяч человек. Забеги прошли 25 сентября в Вологде - маршруты проходили по центру города, движение было перекрыто на несколько часов. А 26 сентября старт был дан и в Череповце, у спорткомплекса «Юбилейный». Как сообщают организаторы, из-за пандемии программа кросса была сокращена: отменены детские забеги для дошкольников и школьников, ветеранские и студенческие забеги, заезд на инвалидных колясках.

Победители и призеры забега награждены памятными сувенирами, грамотами, а также призами от спонсоров.