В Вологде появился сейф имени Эллы Памфиловой

Сейф с табличкой появился в исторической части Вологды.

Сейф имени Эллы Памфиловой появился неподалеку от Соборной горки, на берегу реки в Вологде. Арт-объект в виде сейфа, открытого с двух сторон, появился в исторической части города. Надпись свидетельствует: «Сейф имени Эллы Памфиловой». Сейф появился на седьмой день после выборов - 26 сентября. В день выборов, 19 сентября, на странице персонажа видеороликов - председателя Среднего посада Олега Графинова были опубликованы фотографии - они показывали, как могут храниться избирательные бюллетени. Поэтому Графинов распорядился принять срочные и жесткие меры: сделать сейф.

"Сегодня дал поручение архитекторам посада разработать новый арт-объект — сейф имени Эллы Памфиловой. Где его установить, решим всенародным голосованием", – написал депутат.

Голосования одиозного депутата никто не заметил, но сейф появился. Он без задней стенки и с двойным съемным дном. Причем на том же самом месте, где была установлена урна с подписью «Пень им. Эллы Памфиловой». Арт-объект, несмотря на улыбку в прессе Эллы Памфиловой, быстро демонтирован комунальщиками: это историческая часть города и разрешения на установку арт-объекта никто не получал.