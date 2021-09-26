В Вологодской области сгорела иномарка

Автомобиль сгорел полностью. Фото: МЧС.

Автомобиль сгорел в ночь на 26 сентября в Великом Устюге. Пожар произошел в четвертом часу утра в Великом Устюге с улицы Кирова.

«Дэу Нексия» выгорел полностью: сгорел салон, повреждены лакокрасочное покрытие, мотор, колеса. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 3 квадратных метра.

Названа причина пожара - у машины было неисправно электрооборудование. В ликвидации огня были задействованы 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Хозяин иномарки - молодой человек 25 лет, сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.