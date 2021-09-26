25 поисковиков и волонтеров искали пропавшего под Череповцом мужчину

Информацию распространяет ПСО "Азимут"

В Вологодской области ищут пропавшего мужчину. 25 сентября волонтеры ПСО "Азимут" выезжали на поиски Пастушенко Романа Алексеевича, пропавшего 17 сентября. Он ушел из дома в Череповце , последний раз его видели в Малечкино. Он плотного телосложения, рост - 176 см, одет в темное.

Совместно с родственниками и местными жителями отрабатывались лесополосы вблизи поселка Малечкино Череповецкого района. Но мужчину так и не нашли. Поиски продолжаются.

Всего в поисковых мероприятиях участвовало 25 человек.

Дорогие вологжане: если вы потерялись, или потерялись ваши близкие, срочно звоните в 02,102,112 и на горячую линию ПСО "Азимут" 8 911 518 33 66. Кроме того, по этим телефонам можно звонить желающим стать волонтером.