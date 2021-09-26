В Череповце нашли водителя, сбившего школьника, и наказали

Днем 17 сентября у дома 49 по проспекту Победы в Череповце мужчина на "Газели" сбил школьника. Он уехал с места ДТП, но его нашли - так как мальчик обратился в больницу.

Как сообщили в мировом суде по Череповцу, мужчину привлекли по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ.

Но нарушитель вину отрицал, пояснив, что в тот день он ехал на «Газели Некст». С Советского проспекта поворачивал на проспект Победы, делал это на зеленый свет. Но на пешеходном переходе в правый бок автомобиля врезался ребенок. По словам водителя, столкновения он не почувствовал, лишь слышал удар. Водитель притормозил, но затем продолжил движение, поскольку ребенок убежал с проезжей части на тротуар.

Водитель свернул во двор и пошел искать мальчика. Нашел его, спросил, все ли у него хорошо. Школьник ответил, что все хорошо, и побежал гулять с другом. В ГИБДД о случившемся водитель не сообщил. Такое с ним произошло впервые и он, якобы, растерялся.

На суде присутствовала мама школьника. По ее словам, сын упал на асфальт, но, находясь в шоке, отбежал. Неизвестный человек позднее спросил все ли в порядке, сын сказал, что все нормально.

О ЧП мать узнала дома, они обратились к медикам, где мальчику поставили диагноз: «ушиб мягких тканей».

Судья постановил, что водитель оставил место ДТП. Доводы водителя суд опроверг видеозаписью. В результате водителю назначили трое суток ареста.