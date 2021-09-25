Под Великим Устюгом волк утащил пса Тумана

В деревню Золотавцево Великоустюгского района в ночь с 19 на 20 сентября наведался волк и попал на видео. Серый хищник поживился свободно бегающим черным псом по кличке Туман. ЧП произошло в пригороде Великого Устюга. Об этом сообщил местный паблик "Избушечка" Великоустюгский район.

Местные жители поделились записью с волком, который пробегал мимо их дома. Обычно санитары леса выходят к населенным пунктам в холода, если сложно найти пропитание. Вологжане грешат на вырубку лесов: "А что делать? Лес-то вырубили, куда им деваться. Пусть в Москву идут".

Жительница деревни Ольга Козулина рассказала, что даже хотела пойти разнимать "собак" и наблюдала происходящее у калитки, да только наутро узнала, что это был волк: "Я думала, что гуляют собаки, у нас у соседей сучка, а тут хоть заорись...Я взяла скребок на длинном черенке и хотела идти разнимать, да испугалась, собака большая - не справлюсь, потом только утром выяснилось, что это волк".