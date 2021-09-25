Вологжанка пыталась вынести из магазина ром и шаурму

В Вологде 23 и 24 сентября в магазинах на улицах Чернышевского и Некрасова остановили воровку. 30-летняя женщина в первый раз пыталась вынести через зону самообслуживания шаурму и бутылку рома. Однако употребить неоплаченный товар дама не успела. Ее задержали охранники, а на место происшествия выехали росгвардейцы и доставили ее в отдел полиции. Об инциденте сообщила пресс-служба Росгвардии по Вологодской области.

Урок вологжанка не усвоила и на следующий же день вновь попыталась попировать за счет магазина. Задержанная призналась: в ее сердце теплела надежда, что шалость останется незамеченной.