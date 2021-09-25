Череповчанин за убийство собаки получил 3 года строгого режима

В Череповце мировой судья 23 сентября вынес приговор собакоубийце - 43-летнему Сергею Грузневу. Мужчина в конце февраля зарезал бездомную собаку в подъезде дома. В полицию о жестоком обращении с животным заявил местный житель - он увидел залитую кровью лестничную клетку и тело пса. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Напомним, череповчанин днем на площадке третьего этажа дома №63 на улице Олимпийской возвращался с прогулки со своей собакой, а увидев другого пса дважды вонзил в него свой нож. Бездомное животное погибло от кровопотери при разрыве грудной аорты.

Сергей признал свою вину лишь отчасти. Мужчина не считает, что жестоко обращался с собакой, а лишь ее убил. Никого в подъезде не было. Как сообщил осужденный, он обнаружил рычащее животное у дверей своей квартиры - оно якобы напало на его любимца, а потом и хозяина схватило за палец. Тогда он взял в квартире нож и "успокоил" собаку двумя ударами сверху и сбоку спины. "Удары наносил с силой, нож вошел в тело наполовину", - сообщает пресс-служба судов.

Мужчина был ранее условно-досрочно судим за угон, повторное пьяное вождение и грабеж. С учетом предыдущих преступлений мужчина получил 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, ему более чем на год запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.