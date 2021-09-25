27-28 сентября в нескольких районах Вологды отключат тепло

В Вологде снова отключат тепло: на магистральной теплосети ТГК-2 обнаружен дефект. Пока специалисты будут его устранять, вологжане будут спасаться грелками, обогревателями и теплой одеждой. Жителей 5 и 6 микрорайонов города, а также большую часть Бывалово оставят без отопления начиная с 8 часов вечера понедельника, 27 сентября, и до 6 утра вторника, 28 сентября. Работы пройдут вблизи дома №37 по Техническому переулку.

Коммунальщики заявили, что ночью ожидается около +8°C, поэтому температура в домах не должна сильно упасть. Ремонт лучше провести сейчас, чем при низких температурах. В течение предыдущего отопительного сезона на сетях ТГК-2 нашли 7 дефектов, каждый раз вологжане оставались без тепла.

Список домов, которые останутся без тепла

В этом году был проведен крупный ремонт на сетях муниципальной котельной на Пошехонском шоссе, увеличена пропускная способность тепловых сетей за счет увеличения диаметров труб к Бывалово.

Есть и хорошие новости: в связи с грядущим отключением тепла, треть жителей Бывалово переключат на муниципальные котельные на Пошехонском шоссе, 23 и ул. Болонина, 23. Но в большинстве домов такое переключение невозможно.