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Происшествия25 сентября 2021 14:36

Двух нарушительниц на трассе Вологда-Медвежьегорск сбили насмерть

Пешеходы нарушили ПДД и поплатились за это жизнью
Евдокия САХАРОВА
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В минувшую пятницу, 24 сентября, около 8 часов вечера на 79 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск произошла жуткая авария: погибли две женщины-пешехода. Они нарушили ПДД.

По данным пресс-службы УМВД России по Вологодской области, их сбила «Лада Гранта», за рулем находился 33-летний мужчина. Вологжанки 49 и 39 лет скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

Как сообщили правоохранители, дамы переходили дорогу в неположенном месте - вблизи был нерегулируемый пешеходный переход. Соблюдайте правила дорожного движения!