Двух нарушительниц на трассе Вологда-Медвежьегорск сбили насмерть

В минувшую пятницу, 24 сентября, около 8 часов вечера на 79 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск произошла жуткая авария: погибли две женщины-пешехода. Они нарушили ПДД.

По данным пресс-службы УМВД России по Вологодской области, их сбила «Лада Гранта», за рулем находился 33-летний мужчина. Вологжанки 49 и 39 лет скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

Как сообщили правоохранители, дамы переходили дорогу в неположенном месте - вблизи был нерегулируемый пешеходный переход. Соблюдайте правила дорожного движения!