Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия25 сентября 2021 14:13

15-летний крымчанин угрожал расстрелять школьников Вологды из-за несчастной любви

Юноша признался в преступлении во время допроса
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемый в угрозах терроризмом

Подозреваемый в угрозах терроризмом

Правоохранителям удалось обнаружить подростка, который угрожал в телеграм-канале устроить расстрел вологодской школы - его выбор пал на гимназию №2. Как выяснилось, ребенок 2006 года рождения проживает в селе Угловое Бахчисарайского района Крыма. В соцсетях опубликовали видеозапись его допроса. Оперативники уточнили, что на самом деле доступа к оружию у молодого человека не было.

Подросток на камеру рассказал, что его поведение вызвано несчастной любовью. Некий человек увел у него девушку! После этого оскорбленный влюбленный создал канал "Расстрел крымской школы", но потом переименовал на вологодскую. Добавил фото случайной школы, оружия и подписал: "25.09.2021. Ждём".

Помимо этого мальчик предлагал заплатить ему 100 тысяч рублей - тогда расстрела в Вологде не будет.

Затем он стал скидывать страницы людей: "Я это сделал, потому что один из них увел у меня девушку, второй был у нее в скрытых. Я у него спрашивал, кто он, он мне не сказал. У меня цели никого расстреливать не было, то есть это все шутка. Потом я узнал, что этим начала интересоваться полиция, я удалил все каналы, почистил компьютер, почистил телефон. В своих деяниях раскаиваюсь. Не хотел, чтобы так получилось".

Подростком занимаются сотрудники ФСБ и следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству двух и более лиц". Напомним, подобные угрозы массового расстрела еще прозвучали и в Ростове-на-Дону. А в Красноярском крае предотвращено нападение на техникум, преступник задержан. Об этом сообщил Александр Бастрыкин.

Смотреть видеосюжет
Юноша признался, что это он угрожал вологодской школе расстрелом
Юноша признался, что это он угрожал вологодской школе расстрелом
Молодой человек проживает в Крыму