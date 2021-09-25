15-летний крымчанин угрожал расстрелять школьников Вологды из-за несчастной любви

Подозреваемый в угрозах терроризмом

Правоохранителям удалось обнаружить подростка, который угрожал в телеграм-канале устроить расстрел вологодской школы - его выбор пал на гимназию №2. Как выяснилось, ребенок 2006 года рождения проживает в селе Угловое Бахчисарайского района Крыма. В соцсетях опубликовали видеозапись его допроса. Оперативники уточнили, что на самом деле доступа к оружию у молодого человека не было.

Подросток на камеру рассказал, что его поведение вызвано несчастной любовью. Некий человек увел у него девушку! После этого оскорбленный влюбленный создал канал "Расстрел крымской школы", но потом переименовал на вологодскую. Добавил фото случайной школы, оружия и подписал: "25.09.2021. Ждём".

Помимо этого мальчик предлагал заплатить ему 100 тысяч рублей - тогда расстрела в Вологде не будет.

Затем он стал скидывать страницы людей: "Я это сделал, потому что один из них увел у меня девушку, второй был у нее в скрытых. Я у него спрашивал, кто он, он мне не сказал. У меня цели никого расстреливать не было, то есть это все шутка. Потом я узнал, что этим начала интересоваться полиция, я удалил все каналы, почистил компьютер, почистил телефон. В своих деяниях раскаиваюсь. Не хотел, чтобы так получилось".

Подростком занимаются сотрудники ФСБ и следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству двух и более лиц". Напомним, подобные угрозы массового расстрела еще прозвучали и в Ростове-на-Дону. А в Красноярском крае предотвращено нападение на техникум, преступник задержан. Об этом сообщил Александр Бастрыкин.