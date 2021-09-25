Владимир Жириновский отказался работать в вологодском Законодательном собрании

27 сентября на Пушкинской, 25 соберется обновленный областной парламент - 34 депутата. У представителей «Единой России» 24 мандата, у КПРФ - пять, у ЛДПР и «Справедливой России - За правду» - по два, у Партии пенсионеров - один.

Напомним, часть депутатов выбирались по партийным спискам. И тут использовалась политическая технология, направленная на увеличение проголосовавших за список кандидатов за счёт привлечения кандидатов с высоким рейтингом - "паровозов". Такие кандидаты после объявления его победителем сразу отказываются от мандата, он переходит однопартийцу, который, как правило, менее известен избирателям. Сейчас как раз тот момент, когда "паровозы" массово дают задний ход. Об этом сообщает сайт newsvo.ru.

Так, Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР на выборах в Законодательное Собрание Вологодской области отказался от положенного ему мандата. По итогам выборов ЛДПР получает два мандата. Под вторым номером списка, после Владимира Вольфовича, числился депутат областного парламента Антон Гримов. То есть он остается в ЗСО, а мандат Жириновского переходит Владимиру Селякову.

У «Единой России» три паровоза дали задний ход: губернатор и два мэра. Напомним, список выглядел так: губернатор Олег Кувшинников, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев, спикер областного парламента Андрей Луценко, мэр Вологды Сергей Воропанов и мэр Череповца Вадим Германов.

Три мандата перейдут директору по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Сергею Добродею, руководителю регионального исполкома «Единой России» Игорю Даценко и Евгению Шулепову, который поменяет кресло в ГосДумы на областной парламент.

Широко бытует мнение, что политические паровозы - это политическое мошенничество. Технология массового обмана, которая противоречит логике и вообще всему смыслу политического процесса. Люди голосуют за того, кто не избирается. По крайней мере, на федеральном уровне такие упреки получает писатель Захар Прилепин, отказавшийся от мандата в пользу земляка-нижегородца.