Уикенд для вологжан выдастся дождливым

На Вологодчине сентябрь не радует погодой: в 2021 году первый месяц осени выдался щедрым на дожди и холод. Бабьего лета не случилось - антициклон на северо-запад не зашел.

Как сообщает Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, выходные 25-26 сентября будут прохладными и дождливыми. В целом сентябрь оказался на 2-3 градуса холоднее климатической нормы. Местами пролилось в 1,5-2 раза больше нормы осадков.

На выходных ожидается неустойчивая погода с обильными дождями - происки атлантического циклона. Заморозков быть не должно, температура ночью до +9, днем до +11. К понедельнику на Вологодчине ждут пришествие антициклона, который может подарить вологжанам осеннее солнце и сухую погоду, зато ночью температура начнет падать.