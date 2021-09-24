Правоохранители вычислили человека, обещавшего устроить расстрел в вологодской школе

Правоохранители вычислили человека, который опубликовал в телеграм-канале о готовящемся расстреле людей в вологодской школе №2. На написание текста автора, вероятно, подтолкнули кровавые события в Перми - там студент-первокурсник пришел в университет с дробовиком и начал расстрел. Угрозы "навести порядок" появились в интернете в одном из телеграм-каналов, выбор пал на вологодскую школу №2.

В ходе общения с подписчиками автор назвал и предполагаемую дату совершения. Скрин-шоты электронных страниц с пользовательским чатом стали массово распространяться в интернете.

Как сообщает сайт СК СУ РФ, "в ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных региональным следственным управлением СК России совместно с сотрудниками ФСБ России, МВД России, было установлено лицо, причастное к публикации вышеуказанных сведений..." В настоящее время выясняются мотивы его действий, все обстоятельства преступления.

Официальный сайт поясняет, что злоумышленник находится не в Вологодской области. Некоторые издания называют Крым, и что это писавший - несовершеннолетний.

Была проведена доследственная проверка. СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

Ранее мэр Сергей Воропанов сообщил о принимаемых властями мерах в школах:" Сейчас проводим с учениками дополнительные классные часы, проговариваем, как надо вести себя в опасной ситуации. Параллельно проверяем работу охранников в школах, УМВД разместила свои патрульные наряды вблизи образовательных учреждений. Все учреждения образования оснащены тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в Росгвардию. Их исправность проверили, все работает. Напомню, последние 2 года из областного и городского бюджета выделено 58 млн рублей на приобретение и установку видеонаблюдения, кнопки быстрого реагирования, ограждения территории..."