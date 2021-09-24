Нетрезвый вологжанин сообщил о готовящемся акте терроризма, вспомнив погибших друзей

Житель Вологды позвонил по телефону 112 и сообщил о готовящемся террористическом акте в административном здании на улице Трудовой. Мужчина был явно нетрезв, выкрикивал угрозы и шел к месту ЧП. К вологжанину направили экстренные службы, которые выяснили, что угрозы для населения нет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

На улице Трудовой находятся 3 административных здания, включая Следственный изолятор №2. Оперативники установили личность шутника, им оказался 48-летний мужчина, который уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Вологжанин поступил хитро: совершил звонок с телефона без симки, а потом выбросил мобильник в урну.

На допросе мужчина сознался, что был выпивши, вспомнил погибших друзей... Это и толкнуло его на телефонный терроризм. "Я раскаиваюсь в совершенном преступлении", - сообщил задержанный. На вологжанина возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, кроме того, придется возместить ущерб экстренным службам. Телефонного террориста заключили под стражу.