Губернатор Вологодской области представил новую начальницу финансов региона

Фото с личной странички Татьяны Голыгиной

В Вологодской области губернатор Олег Кувшинников представил вологжанам Татьяну Голыгину - чиновница будет исполнять обязанности начальника Департамента финансов региона и временно займет место ушедшей в ГосДуму Валентины Артамоновой. Об этом глава заявил во время прямого эфира проекта «Поокаем в сети» 23 сентября.

Губернатор заявил, что сейчас важный период: подготовка бюджета на ближайшие три года, поэтому без руководителя департамент нельзя оставлять ни на минуту. Татьяна также занимает должность начальника управления бюджета и межбюджетных отношений, замначальника Департамента финансов Вологодской области.

Должность заместителя губернатора, который будет заниматься финансами Вологодчины, необходимо согласовывать с Министерством финансов РФ. Этим вопросом займутся позже.