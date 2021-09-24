Вологжан старше 60 лет транспортируют для вакцинации и диспансеризации бесплатно

В Вологодской области расширена льготная категория граждан, которые могут воспользоваться бесплатным транспортом к месту диспансеризации, профосмотра и вакцинации. Теперь вологжане старше 60 лет могут обратиться в Комплексный центр соцобслуживания, специалисты сами договорятся с лечебным учреждением. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

Решение приняли в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». На данный момент для этих целей задействованы 26 автомобилей. За прошлый год услугой воспользовались 1500 вологжан, в этом - уже около 2000 человек.