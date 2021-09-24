В Череповце юноша вырулил в столб: машина моментально вспыхнула

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Череповце в два часа ночи произошла серьезная автоавария на улице Боршодской у дома 1б. На место ДТП пришлось вызывать пожарных - машина выгорела полностью.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Череповцу, 21-летний водитель автомобиля «Фиат» не справился с управлением и влетел в световую опору. От повреждений машина вспыхнула. В аварии серьезно пострадала молодая пассажирка авто - 25-летняя девушка. Ее госпитализировали Вологодскую областную больницу № 2.